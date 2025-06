O município de Parisi recebeu um recurso financeiro de R$ 200 mil por meio de transferência voluntária do Governo do Estado de São Paulo

Chefe de Gabinete da Prefeitura de Parisi, Wilson Fedoce Júnior, e o assessor parlamentar Flávio Jordão

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O município de Parisi recebeu um recurso financeiro de R$ 200 mil por meio de transferência voluntária do Governo do Estado de São Paulo. O valor foi indicado pelo deputado estadual Paulo Barbosa.

Em visita ao município, o assessor parlamentar Flávio Jordão foi recebido pelo chefe de Gabinete da Prefeitura de Parisi, Wilson Fedoce Júnior. Na ocasião, foi entregue um ofício referente à indicação da verba estadual.

De acordo com o Poder Executivo Municipal, o recurso será fundamental para fortalecer as ações e projetos voltados ao atendimento da população. A Prefeitura destacou: “Agradecemos ao deputado Paulo Barbosa pelo compromisso com o nosso município e pelo apoio contínuo ao desenvolvimento local. Seguimos firmes na missão de buscar parcerias e investimentos que gerem mais qualidade de vida para todos.”

Leilão

Vem aí o 8º Leilão de Gado de Parisi em prol da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. O evento, já tradicional na cidade, será realizado no dia 6 de julho, um sábado, a partir das 11h, no Salão Paroquial, localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida.

Com o objetivo de arrecadar recursos para a instituição de saúde que atende pacientes de toda a região, o leilão conta com a participação solidária de produtores rurais, comerciantes e voluntários. Ao longo das edições anteriores, o evento se consolidou como uma importante iniciativa de apoio à Santa Casa, fortalecendo os vínculos entre a comunidade de Parisi e o hospital.