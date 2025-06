A programação segue até sexta-feira (13) e contempla uma série de atividades voltadas à educação ambiental e à valorização de práticas sustentáveis, envolvendo escolas, espaços públicos e a comunidade em geral

publicado em 11/06/2025

1ª Semana Agroambiental de Monções começou anteontem e segue até sexta-feira (13) (Foto: Prefeitura de Monções)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Desde segunda-feira (9), a cidade de Monções está em clima de conscientização e sustentabilidade com a realização da 1ª Semana Agroambiental, uma iniciativa da administração municipal em comemoração à Semana do Meio Ambiente. A programação segue até sexta-feira (13) e contempla uma série de atividades voltadas à educação ambiental e à valorização de práticas sustentáveis, envolvendo escolas, espaços públicos e a comunidade em geral.

A abertura oficial do evento ocorreu na Praça da Rodoviária, onde a população foi recebida com a distribuição gratuita de mudas de árvores nativas e ornamentais, incentivando o reflorestamento urbano e o cuidado com o meio ambiente. Ainda na segunda-feira, a Escola Municipal Dionísio Tonete sediou um bate-papo educativo sobre o Programa Germinar.

Ontem foi a vez da Creche Escola Lino Ítalo Braile ser palco de criatividade e consciência ecológica. As crianças participaram de um desfile ecológico, vestindo roupas confeccionadas com materiais recicláveis, além da entrega de naninhas sensoriais, que auxiliam no desenvolvimento sensorial dos pequenos e também têm um viés social.

Hoje, a Casa da Agricultura é centro das atenções. Pela manhã, às 9h, ocorre a inauguração do Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de lixo eletrônico. À tarde, às 13h, o mesmo espaço recebe a Oficina de Kokedama.

Amanhã, às 16h30, no Calçadão Municipal, será realizada a Pedalada Ecológica, reunindo ciclistas de todas as idades em um percurso urbano, com direito a sorteio de brindes e o plantio de mudas, destacando o compromisso com a arborização da cidade.

Encerrando a semana, na sexta-feira (13), as atividades continuam intensas. Às 9h, no Centro de Convivência do Idoso, será realizada uma palestra sobre a importância da coleta seletiva, promovendo a conscientização sobre a separação e destinação correta dos resíduos sólidos. Às 13h, na região da Lajinha, será realizado um plantio coletivo de mudas nativas. E, às 16h, ocorre a instalação de placas educativas, comedouros e bebedouros para animais.