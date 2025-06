A leitura é fundamental para o desenvolvimento das crianças, pois estimula a imaginação, amplia o vocabulário e fortalece habilidades cognitivas essenciais, como a compreensão de textos e o pensamento crítico

publicado em 10/06/2025

A biblioteca da Emef Professora Sandra Regina Feitosa Sobreira recebeu novos livros (Foto: Prefeitura de Nova Castilho)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A leitura é fundamental para o desenvolvimento das crianças, pois estimula a imaginação, amplia o vocabulário e fortalece habilidades cognitivas essenciais, como a compreensão de textos e o pensamento crítico. Além de contribuir para o desempenho escolar, o hábito de ler promove a autonomia, a criatividade e o interesse pelo conhecimento, formando indivíduos mais preparados para enfrentar desafios e interagir com o mundo ao seu redor. Nesta semana a biblioteca da Emef Professora Sandra Regina Feitosa Sobreira, na cidade de Nova Castilho, recebeu novos livros.

A Administração Municipal realizou a entrega de um novo acervo para a unidade, composta por 320 livros infantojuvenis que beneficiarão os alunos do 1º ao 5º ano da escola, com o objetivo de incentivar a leitura e contribuir para o desenvolvimento educacional das crianças.