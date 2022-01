Acidente aconteceu em Araçatuba, durante o fim de semana; filho da vítima estava no elevador e ficou ferido

publicado em 17/01/2022

A idosa estava com o filho, quando o equipamento cedeu e caiu no térreo (Foto: Prefeitura de Bertioga)

A Polícia Civil está investigando a morte da idosa Maria Peruzzo, de 84 anos, registrada neste fim de semana, em Araçatuba. A idosa morreu após ?se ferir na queda do elevador da casa dela, no Jardim do Prado.A idosa estava com o filho, quando o equipamento cedeu e caiu no térreo.O homem fraturou os dois calcanhares e uma costela após a queda. Já a idosa sofreu diversas fraturas e chegou a ser socorrida consciente até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após sofrer duas paradas cardíacas.De acordo com o portal Hoje Mais Araçatuba, o elevador fica instalado no lado externo da casa e o problema teria sido causado pelo rompimento de uma fita que faz a sustentação da cabine.O equipamento foi periciado por uma equipe do Instituto de Criminalística e o laudo deve ser finalizado nas próximas semanas. O filho da idosa passou por cirurgia e havia permanecido no hospital para recuperação.*Com informações do Sbt Interior.