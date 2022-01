Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve o entendimento da Justiça e Fernandópolis para condenar um pastor a 12 anos por estupro

publicado em 05/01/2022

O réu foi condenado porque, em data não especificada, anterior a 11 de agosto de 2017, em horário não identificado, na periferia em Fernandópolis, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal (Foto: Reprodução)

O desembargador Miguel Marques e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve o entendimento da Justiça e Fernandópolis para condenar um pastor a 12 anos por estupro.O réu foi condenado porque, em data não especificada, anterior a 11 de agosto de 2017, em horário não identificado, na periferia em Fernandópolis, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua sobrinha e empregada informal.De acordo com os autos, a confissão com o líder religioso, disse que se referia à outras mulheres, mas algo que já sabia, pois ele tinha “fraquezas”, inclusive, comentava que se tivesse o número de determinadas clientes, elas dariam "bola" para ele. Acerca das acusações, o réu afirmou que a menor mentiu.Por fim, confirmou que viu ferimentos nos braços da vítima, mas ela justificou, dizendo que fez aquilo porque o pai não autorizou a ida ao acampamento da igreja.*Com informações de EthosOnline e Região Noroeste.