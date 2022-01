Ao entrar no local sentiu forte odor e acabou encontrando o corpo da irmã dentro de um saco de reciclagem

publicado em 03/01/2022

Segundo registro policial, um vizinho se aproximou e contou ao homem que Maria estava com as mesmas roupas quando desapareceu (Foto: Divulgação)

A DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Birigui vai abrir inquérito para investigar a morte de uma mulher de 55 anos que foi encontrada pelo irmão em estado avançado de decomposição.Maria José da Silva Santos estava desaparecida desde o dia 24 de dezembro do ano passado e o irmão decidiu ir até a casa dela em busca de informações.Ao entrar no local sentiu forte odor e acabou encontrando o corpo da irmã dentro de um saco de reciclagem.Segundo registro policial, um vizinho se aproximou e contou ao homem que Maria estava com as mesmas roupas quando desapareceu.*Com informações de Região Noroeste.