Assalto ocorreu em plena luz do dia, quando a vítima caminhava para um dos restaurantes de luxo do bairro Redentora

publicado em 15/01/2022

Os criminosos tinham como alvo a joalheria Costantini, de onde levaram joias (Foto: Reprodução)

Foi à luz do dia desta violenta sexta-feira, 14, em Rio Preto. Uma empresária foi rendida por volta das 14h por dois homens armados no bairro Redentora, quando caminhava até um dos restaurantes que funcionam naquela que é uma das áreas mais nobres da cidade.Um dos criminosos, segundo ela contou ao Diário, bateu com o revólver em sua cabeça e, em seguida, começou a chutá-la violentamente. O objetivo dos ladrões eram o relógio rolex que a empresária tinha no pulso e que foi levado pelos dois homens, que fugiram numa motocicleta.“Vivi momentos de puro terror. Inimaginável algo assim, durante o dia, em Rio Preto”, disse ela ao Diário, pedindo que não fosse identificada.Seis horas depois, o Shopping Iguatemi Rio Preto foi invadido por pelo menos cinco homens armados, que levaram pânico a clientes e funcionários. Os criminosos tinham como alvo a joalheria Costantini, de onde levaram joias.*Com informações do Diário da Região.