publicado em 10/01/2022

A dupla foi conduzida ao Plantão Policial onde foram enquadrados no crime de tráfico de drogas (Foto: Divulgação)

Um adolescente de 16 anos e um rapaz, maior de idade, foram detidos pela Polícia Militar durante patrulhamento pela Vicinal Irmãos Morandini, mais conhecida como Estrada da Jacilândia, em Meridiano, acusados de tráfico de entorpecentes.Os dois estavam em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, de cor prata, e ao perceberem a presença policial que sinalizava para pararem, o passageiro acabou dispensando um objeto.Os PMs retornaram ao local do descarte e encontraram uma porção de crack pesando mais de 10 gramas, que fracionada, renderia 21 porções, um pino de cocaína, R$ 10 reais em espécie, além da apreensão de um celular.A dupla foi conduzida ao Plantão Policial onde foram enquadrados no crime de tráfico de drogas e o maior pode até responder por outro crime já que mantinha um menor do tráfico.*Com informações de Região Noroeste.