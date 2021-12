Estabelecimentos e eventos que não respeitarem as regras e restrições previstas no decreto ficarão sujeitos às penalidades cabíveis

publicado em 02/12/2021

A publicação que divulga as regras e diretrizes da medida foi divulgada em edição extra do Diário Oficial (Foto: Diário da Região)

O prefeito da Estância Turística de Olímpia, Fernando Cunha (PSD), publicou um novo decreto municipal, que passa a valer a partir do próximo dia 10 de dezembro, exigindo a comprovação de imunização contra a Covid ou testagem negativa para acesso a eventos e estabelecimentos de médio e grande porte do município, incluindo parques aquáticos.A publicação que divulga as regras e diretrizes da medida foi divulgada em edição extra do Diário Oficial de quarta-feira, 1º. A iniciativa, segundo a prefeitura, levou em consideração a necessidade de adoção de estratégias e protocolos essenciais para mitigação da transmissibilidade da Covid-19, diante do avanço da vacinação e da flexibilização das atividades econômicas, serviços e eventos.Ainda de acordo com o decreto, entre os locais em que serão requeridas as comprovações estão shows, feiras, congressos, festas, jogos e similares, bem como meios de hospedagem, parques aquáticos e temáticos, atividades turísticas e culturais e atrações de entretenimento.*Com informações do Diário da Região.