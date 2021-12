Diversas armar e munições sem documentação foram encontradas na residência do individuo

publicado em 07/12/2021

Questionado sobre o Certificado de Registro de Arma de Fogo, o morador da residência informou não possuir (Foto: Polícia Ambiental/Divulgação)

Durante Policiamento Ambiental Rural realizado na segunda-feira (06), na "Operação Abate", no município de Magda, ocorreu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar.No local, foram encontradas uma espingarda cal. 28; uma espingarda cal. 38; uma Garrucha .28; um revólver .22; uma espingarda de chumbinho com cano adulterado para cal.22; uma prensa pra recarga de munições; um silenciador e 284 munições entre intactas e deflagradas.Questionado sobre o Certificado de Registro de Arma de Fogo, o morador da residência informou não possuir, sendo então proferida voz de prisão em flagrante do individuo por "Posse Irregular de Arma de Fogo de uso restrito".*Com informações do O Extra.net.