publicado em 03/12/2021

A Secretaria de Saúde disse que está acompanhando a situação e prestando toda assistência necessária (Foto: Divulgação/Meu Foco News)

A Secretaria de Saúde de Jales confirmou na tarde de quinta-feira (02) que o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo enfrenta um surto de Covid-19.De acordo com a pasta, 18 idosos testaram positivo. Três tiveram que ser internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, o que fez com que a ocupação subisse para 85%.Sete funcionários também foram diagnosticados com a doença. Três estão curados e quatro seguem em isolamento domiciliar. Outros quarenta idosos aguardam resultado de exames para saber se foram infectados.Ainda de acordo com a pasta, todos estavam imunizados contra a Covid-19, inclusive com a dose de reforço, que foi aplicada há 20 dias.Em nota, a direção da instituição informou que está tomando todas as medidas visando a segurança dos idosos, tanto para resguardar a recuperação dos infectados quanto para não permitir uma proliferação ainda maior do vírus na entidade.A Secretaria de Saúde disse que está acompanhando a situação e prestando toda assistência necessária.*Com informações do g1.