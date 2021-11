A imagem mostra um homem desferindo chutes, pisando e jogando o corpo do cão no chão

publicado em 16/11/2021

Em dado momento do vídeo, o homem chega a jogar o cão de forma violenta no chão (Thiago Campos/Reprodução)

Uma câmera de monitoramento residencial flagrou um homem espancar um cão com socos e chutes, na noite de domingo (14), no bairro Vista Bela, em Rio Preto. O agressor está sendo procurado pela policia e vai responder pelo crime de maus tratos. O vídeo mostra o cão parado em frente um imóvel, mas logo em seguida, chega uma motopilotada por uma mulher, trazendo um homem na garupa, segurando uma coleira.Na sequência, o homem, que aparenta ser dono do cão, desfere socos e chutes no animal. Em dado momento do vídeo, o homem chega a jogar o cão de forma violenta no chão.Por fim, ele coloca a coleira e vai embora de moto, puxando o cachorro. Pela imagem não é possivel fazer a identificação do agressor. Também não é possível identificar a placa da moto.O dono da casa onde está instalada a câmera de monitoramento, Thiago Gomes, divulgou as imagens em rede social, para estimular as pessoas a denunciarem a identidade do agressor."Quando eu vi as imagens por minha câmera de monitoramento, fiquei horrizado. Como pode ter coragem de fazer uma maldade assim com um cão? Espero que ele seja identificado e punido. Fiquei com muita dó do cachorro", diz o corretor de imóveis.O delegado de polícia Roberval Macedo, especialista em crimes de maus tratos, afirma que o crime está configurado pelo que se vê nas imagens, mas o agressor vai responder em liberdade porque não foi flagrado no momento das agressões."Só dá prisão, quando o agressor é pego enquanto espanca o cachorro. Desta forma que ocorreu, ele vai responder pelo crime em liberdade, mas poderá pegar até três anos de prisão", explica o delegado.*Com informações do Diário da Região.