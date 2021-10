O casal estava em busca de uma casa de aluguel pelo Facebook e começou a negociar a locação de um imóvel no bairro Ana Luiza com uma mulher que enviou fotos do local

O servente Leonardo Martins Soares e sua esposa Paloma de Oliveira foram vítimas na sexta-feira (22) do golpe do aluguel. O boletim de ocorrência por estelionato foi registrado na delegacia seccional de Fernandópolis na tarde de sábado (23).O casal estava em busca de uma casa de aluguel pelo Facebook e começou a negociar a locação de um imóvel no bairro Ana Luiza com uma mulher que enviou fotos do local. De acordo com informações do casal prestados na delegacia, antes mesmo de ver o imóvel pessoalmente, ficou combinado que a vítima deveria pagar o valor de R$ 390 como caução e, depois pagaria mais R$ 60, que completaria o valor do aluguel pedido, de R$ 450. Dessa forma o casal poderia mudar no mesmo dia, disse a suposta proprietária do imóvel.Para segurar o negócio, o casal efetuou o depósito em nome de um homem, que seria o marido da mulher com quem estava negociando, e a promessa era de que as chaves e o contrato seriam entregues no local do imóvel em seguida. Porém, não apareceu ninguém e o casal não conseguiu mais fazer contato pelo Facebook. Foi quando eles se deram conta de que caíram em um golpe.Nas redes sociais o casal relatou a história para alertar que outras pessoas sejam vítimas dos estelionatários e para que fiquem atentos antes de realizar qualquer tipo de pagamento por produtos ou serviços para pessoas ou empresas desconhecidas.*Com informações do Jornal CidadãoNET