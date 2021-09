Chuva forte também provocou estragos em Araçatuba e Buritama; não há registros de desabrigados ou desalojados

publicado em 27/09/2021

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva forte durou cerca de 40 minutos e, de acordo com a Defesa Civil, provocou a queda de 30 árvores (Foto: Arquivo pessoal)

Um temporal que atingiu Catanduva provocou quedas de árvores e deixou moradores sem energia elétrica no domingo (26).Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva forte durou cerca de 40 minutos e, de acordo com a Defesa Civil, provocou a queda de 30 árvores.A Defesa Civil informou que sete árvores interditaram ruas, mas todas já foram retiradas e o trânsito foi liberado. Não há registros de desabrigados ou desalojados.Postes de energia elétrica também ficaram danificados pela força do vento e chuva.A concessionária responsável pela energia elétrica na cidade informou que o temporal causou a interrupção do serviço em alguns bairros.A Energisa Sul-Sudeste informou que acionou o plano de contingência equipes trabalham para restabelecer o serviço.Alguns bairros também ficaram sem água devido à falta de energia para o funcionamento dos sistemas que bombeiam água para as residências. A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) orientou o racionamento hídrico para evitar falta d’água em outros locais da cidade.Até a manhã desta segunda-feira (27), cerca de 90% dos clientes tiveram a energia retomada. Contudo, as equipes irão atuar até que todos tenham o serviço normalizado.Em Buritama, a chuva forte quebrou telhas de um restaurante às margens do Rio Santa Bárbara. Mesas e cadeiras também ficaram danificadas no temporal.Segundo os funcionários do restaurante, o prejuízo ainda não foi contabilizado. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.Ventos fortes, poeira e chuva também atingiram Araçatuba na tarde de domingo.Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados dez chamados de quedas de árvores. Algumas atingiram a fiação elétrica e os locais ficaram isolados até a chegada da concessionária responsável pela energia elétrica.Segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), choveu 39 milímetros na cidade. Em alguns bairros foi registrada chuva de granizo.*Com informações do G1