Parceria entre Sebrae-SP e Prefeitura quer transformar município em referência regional em produção de frutas, legumes e verduras

publicado em 03/07/2025

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sebrae-SP, o posto Sebrae Aqui e a Prefeitura Municipal (Foto: Sebrae-SP)

O município de São Francisco dá um novo passo rumo ao fortalecimento de sua economia rural. Nesta sexta-feira (4), às 19h, será lançado oficialmente o Programa “Cidade Empreendedora – São Francisco em Movimento”, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na Rua Pernambuco, nº 257. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sebrae-SP, o posto Sebrae Aqui e a Prefeitura Municipal, e visa integrar ações voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável da cidade, com foco especial no setor agroindustrial.

O programa articula produtores locais de frutas, legumes e verduras (FLV), gestores públicos e demais atores estratégicos do território para promover o crescimento organizado e valorizado da produção agrícola do município. Entre os principais objetivos está o reconhecimento da identidade territorial da uva cultivada em São Francisco, com a futura obtenção de uma Indicação Geográfica (IG).

“A IG é um instrumento que garante o reconhecimento oficial da qualidade, tradição e singularidade de um produto vinculado a um local específico. No caso de São Francisco, ela pode significar uma virada de chave para os produtores de uva, agregando valor ao produto e promovendo o município no cenário nacional”, destacou Eliana Germano, consultora de negócios do Sebrae-SP envolvida no projeto.

A iniciativa pretende não apenas ampliar a comercialização e a competitividade dos produtos locais, mas também incentivar o turismo rural, fortalecer a organização coletiva dos pequenos agricultores e estimular a permanência das famílias no campo. O impacto esperado vai além da economia, a proposta visa preservar a cultura local, os saberes tradicionais e o meio ambiente.

O Programa “Cidade Empreendedora – São Francisco em Movimento” integra uma metodologia desenvolvida pelo Sebrae-SP para impulsionar cidades por meio da articulação entre poder público, empreendedores e sociedade civil, com foco na melhoria do ambiente de negócios, inovação e sustentabilidade. A expectativa é que, com o envolvimento da comunidade, São Francisco se consolide como referência regional na produção de FLV de alta qualidade.

O evento é aberto ao público e contará com a presença de lideranças locais, produtores, representantes de instituições parceiras e equipe do Sebrae-SP.

SERVIÇO

Lançamento do Programa “Cidade Empreendedora – São Francisco em Movimento”

Faça a inscrição no link: https://forms.office.com/r/7sDqQNpS4L

Data: 4 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Cras, Rua Pernambuco, nº 257