Apagões voltaram a deixar parte de Fernandópolis sem água

publicado em 27/09/2021

A rede que abastece o Poção I continua sem energia elétrica desde as 21h (Foto: Reprodução)

Os apagões registrados no domingo (26) voltaram a deixar parte de Fernandópolis sem água.A rede que abastece o Poção I continua sem energia elétrica desde as 21h e, até a manhã desta segunda-feira (27), o serviço não foi restabelecido.Por meio de uma nota oficial, a Sabesp pede para que a população de Fernandópolis economize água, já que não há previsão para o religamento da energia.Só no domingo, foram registradas oito quedas de energia em Fernandópolis. Sobre isso, a Elektro não deu explicações.*Com informações do Região Noroeste