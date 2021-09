A senhora de 60 anos, identificada como D. S., estava com um grupo de moradores de rua quando foi atacada

publicado em 23/09/2021

A moradora de rua que foi agredida com um pedaço de concreto na cabeça não resisitiu à gravidade dos ferimentos, em Rio Preto (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA mulher de 60 anos, que foi agredida com uma pedrada na cabeça, há cinco dias, em Fernandópolis, morreu na noite de quarta-feira (22), no Hospital de Base de Rio Preto. Ela estava com um grupo de moradores de rua, na Praça do bairro Vila Aparecida, região central do município, quando foi atacada.De acordo com o apurado, o pedaço de concreto deixou graves ferimentos na cabeça da mulher, identificada apenas como D. S., que passou por atendimento na Santa Casa de Fernandópolis, mas por conta da gravidade foi transferida para o HB, porém não resistiu.Pela ocorrência policial, o autor do crime também é morador de rua. Trata-se de F. V. S. P., que foi levado ao Plantão Policial e preso em flagrante. O corpo da senhora foi encaminhado ao IML e será liberado para sepultamento em Fernandópolis.