O carro chegou a pegar fogo após o impacto na rodovia Antônio Alduíno, na região de Fernandópolis

publicado em 06/09/2021

O motorista de 21 anos saiu ferido de um acidente, neste fim de semana, incêndio do carro se alastrou na vegetação próxima ao local (Foto: Reprodução/Região Noroeste

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm motorista de 21 anos ficou ferido depois de bater o carro que dirigia, um GM/Astra, contra uma árvore as margens da rodovia Antônio Alduíno entre o distrito de Fátima Paulista e Turmalina, região de Fernandópolis, neste fim de semana.De acordo com o apurado, o rapaz, que não teve o nome divulgado, teria perdido o controle da direção do veiculo e com o impacto o carro acabou pegando fogo, e atingiu, até mesmo, a vegetação próxima ao local. O corpo de bombeiros esteve no local e conseguiu controlar as chamas.A vítima foi socorrida por uma unidade de resgate e encaminhada a UPA de Fernandópolis com escoriações no rosto.