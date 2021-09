Foi encontrada uma gaiola com uma ave da fauna silvestre nativa da espécie Coleirinho-Papa-Capim

publicado em 15/09/2021

As 57 aves capturadas passaram por avaliação de um veterinário e foram levadas de volta para a natureza (Foto: Divulgação/PM Ambiental)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi multado em R$ 28,5 mil pela Polícia Ambiental após ser flagrado capturando pássaros silvestres com alçapão no interior de sua residência, em Santa Clara D'Oeste.De acordo com a ocorrência, na residência do homem foi encontrada uma gaiola com uma ave da fauna silvestre nativa da espécie Coleirinho-Papa-Capim, a qual estava sendo utilizado como “chama”, além de um alçapão acoplado e armado junto à gaiola.Também foram encontradas outras gaiolas e dois viveiros com diversas aves nativas aprisionadas, totalizando 32 Coleirinhos-Papa-Capim e 25 Canários-da-Terra-Verdadeiro.O homem disse à polícia que capturou todas as aves no próprio quintal e ainda tentava capturar outras, com a intenção de levá-las para o seu estado de origem, a Bahia.Diante disso, ele foi multado em R$ 28,5 mil, “por apanhar espécimes da fauna silvestre nativa sem autorização do órgão ambiental competente”, sendo apreendidos os viveiros, as gaiolas e o alçapão, que ficaram depositados na Base Operacional de Santa Fé do Sul.As 57 aves foram avaliadas por um médico veterinário que atestou estarem em estado bravio e aptas para soltura, sendo então as aves levadas de volta para a natureza.