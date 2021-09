Deputada federal desembarcou em Rio Preto no fim de semana para participar de uma série de eventos na região

publicado em 27/09/2021

A deputada federal Carla Zambelli (PSL) afirmou que o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 deve ser decidido entre Jair Bolsonaro e Lula (Foto: Câmara dos Deputados)

A deputada federal Carla Zambelli (PSL) afirmou que não acredita em pesquisas eleitorais e que o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 deve ser decidido entre Jair Bolsonaro e Lula. A deputada federal desembarcou no sábado (25), em Rio Preto, para participar de um Encontro Regional de Lideranças Políticas e Meio Ambiente no Ype Park Hotel.A deputada disse não acreditar em uma terceira via nas eleições de 2022 e que a disputa deve ficar entre Lula e Bolsonaro. “Eu achava que teríamos uma terceira via até o dia 12 de setembro, mas quando tentaram juntar todas as opções num evento contra o Bolsonaro e, mesmo assim, deu um quarteirão na avenida Paulista acho que a terceira via ficou inviabilizada. Depois de 12 de setembro, acredito que vai ficar entre Lula e Bolsonaro”, disse a deputada.Para Zambelli, Bolsonaro mais acertou do que errou durante a pandemia do coronavírus. “Ele teve mais acertos. Eu acho que os erros foram de comunicação, erros normais do desconhecido, todos os governos no mundo cometeram erros (com a doença). O próprio Dória cometeu vários erros, e alguns foram involuntários, não foram por culpa dele”, afirmou.O evento que reuniu prefeitos, vereadores, empresários e apoiadores contou com a participação da banda da Polícia Militar. Após o evento, Zambelli também visitou Clube de Tiro ADTM (Associação Desportiva de Tiro de Mirassol), localizado em Mirassol.“É muito importante esse contato com a ponta (eleitores). O deputado federal costuma aparecer de quatro em quatro anos, o que tento fazer é não me desconectar das pessoas da ponta, porque é nesse momento que escutamos quais são as tensões, o que ele estão achando do mandato”, disse a deputada.Questionada, se o governo já faz campanha para as eleições de 2022. Zambelli disse que apenas visa atender as demandas das pessoas com os eventos. “Campanha é quando está pedindo voto. É lógico que vamos falar bem do governo Bolsonaro, minha função também é essa, sentir o que as pessoas estão achando. E tentar corrigir o rumo para chegar em 2022. Quem está fazendo campanha é a oposição, desde 2018, quando o presidente foi eleito”.Sobre as recentes pesquisas eleitorais que mostram queda de popularidade do governo Bolsonaro, a deputada diz que não acredita. “As pesquisas diziam que o Haddad seria o presidente, então não acredito em pesquisa”.Segundo pesquisa Datafolha, a pouco mais de um ano das eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantém na liderança da disputa presidencial, com 27%, seguido pelo atual mandatário, Jair Bolsonaro, que tem 20% das intenções de voto.Em eventual disputa de segundo turno, o petista tem 56% (58% no último levantamento), ante 31% (os mesmos 31% na pesquisa anterior) de Bolsonaro. O Datafolha também questionou os eleitores sobre os candidatos em que não votariam de jeito nenhum: Bolsonaro é rejeitado pelos mesmos 59% da pesquisa anterior e Lula, por 38% (tinha 37%).Zambelli disse que avalia sair do atual partido, o PSL, mas deve aguardar até o final do ano para decidir a nova legenda. “Se a janela estiver aberta eu saio, mas para ir no partido que o presidente estiver”. Por fim, a deputada afirmou que o presidente Bolsonaro, deve vir para a região nos próximos meses. “O presidente deve vir na época da eleição ou até para inaugurar com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, obras federais”.*Com informações do Diário da Região