O traficante foi pego em posse de 500 g de maconha e 300 g de cocaína, no bairro Jardim Paraíso

publicado em 06/09/2021

Os policiais da Dise de Fernandópolis prenderam um traficante com porções de maconha e cocaína (Foto: Divulgação/Dise)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) de Fernandópolis prendeu em uma operação, nesta segunda-feira (6), um traficante com porções de maconha e cocaína, no bairro Jardim Paraíso, que fica na zona Norte do município.De acordo com a ocorrência, o homem já era investigado pela delegacia fernandopolense e o ato de prisão ocorreu depois que os agentes tiveram a informação da existência de uma boa quantidade de drogas, em posse do traficante.Com o acusado foram apreendidos mais de 500 gramas de maconha e 30 gramas de cocaína. Além da droga, foram apreendidos dinheiro e aparelhos celulares. Diante disso ele foi preso em flagrante e ficou a disposição da Justiça.