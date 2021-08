O deputado federal Fausto Pinato (Progressista) se posicionou contrário aos estudos de implantação de pedágios na Euclides da Cunha

publicado em 04/08/2021

Para ele, a economia brasileira passa por dificuldades e o povo brasileiro sofre com o desemprego e a falta de recursos em razão da pandemia (Foto: Câmara dos Deputados)

Após ter conhecimento de que o governo do Estado de São Paulo faz estudos para implantar praças de pedágio na rodovia Euclides da Cunha, o deputado federal Fausto Pinato (Progressista), que tem base eleitoral na região, também se posicionou contrário.Para ele, a economia brasileira passa por dificuldades e o povo brasileiro sofre com o desemprego e a falta de recursos em razão da pandemia. “Os nossos irmãos caminhoneiros sofre ainda com a defasagem preço do frete é o altíssimo custo do combustível e da manutenção dos seus veículos de trabalho. Então este não é o momento apropriado para implantar novas praças de pedágios”, declarou.O parlamentar ainda citou que é terminantemente contra esta desumana iniciativa de mais pedágios que vai atingir diretamente os menos favorecidos neste momento difícil que todos paulistas, estão passando.Pinato lembrou que na época da duplicação, o ex-governador Geraldo Alckmin fez compromisso com a classe política e a sociedade que não taxaria os usuários, descartando a implantação de praças de pedágios e, que esse compromisso com a população do noroeste paulista, deve ser mantido.*Com informações Região Noroeste