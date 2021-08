Bombeiros foram acionados e fazem buscas por rapaz desde a noite de sábado (21)

publicado em 23/08/2021

Um jovem de 20 anos desapareceu após cair de um jet ski no Rio Paraná, em Santa Fé do Sul, na noite do sábado (21).

Segundo os bombeiros, o jovem pilotava a moto atrás de um barco que passava por testes de uma empresa da região. Durante o processo, o piloto do barco percebeu que o rapaz havia desaparecido e o colete que ele usava estava distante.

Os bombeiros iniciaram as buscas por volta das 18h com apoio de mergulhadores de Rio Preto e de Jales. A Marinha também foi acionada e já está participando das buscas.



Até o fechamento da notícia, o jovem ainda não tinha sido encontrado.



*Com informações G1.com