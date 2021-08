Segundo a PF, 'Operação Direct' localizou em Rio Preto (SP) mais de R$ 230 mil em produtos, além de R$ 17,2 mil em dinheiro

publicado em 16/08/2021

Homem foi preso em flagrante na Operação Direct, que investiga a prática de descaminho de produtos eletrônicos (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante durante uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta segunda-feira (16), em São José do Rio Preto (SP).De acordo com as informações da PF, a “Operação Direct” tem como objetivo reprimir a prática de descaminho de produtos eletrônicos e de informática, especialmente smartphones.O suspeito passou a ser investigado pelo comércio ilegal de produtos importados. As vendas eram feitas pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, já as entregas ocorriam pessoalmente ou via Correios.Um mandado de busca e apreensão foi expedido e cumprido na casa do suspeito na manhã desta segunda-feira. No local, foram encontrados produtos avaliados em mais de R$ 230 mil, além de R$ 17,2 mil em dinheiro.O homem foi preso em flagrante na operação, que passou a investiga-lo em junho deste ano e já teve mercadorias apreendidas anteriormente. Ele também responde a outros dois inquéritos policiais, ainda segundo a PF.A pena pode ser de 1 a 4 anos de reclusão por descaminho, que consiste em fraude ao pagamento de imposto de importação de produtos adquiridos no exterior.**Com informações G1