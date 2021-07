De acordo com Jéssica Esgoti Uliana, a ideia nasceu enquanto fazia doutorado na Unesp de São José do Rio Preto

A ideia da professora Jéssica foi muito bem recebida pelos alunos (Imagem: Reprodução)

Uma professora de Fernandópolis decidiu criar um "podcast" para atrair a atenção dos alunos e transformar as aulas feitas a distância por conta da pandemia de Covid-19.De acordo com Jéssica Esgoti Uliana, a ideia nasceu enquanto fazia doutorado na Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José do Rio Preto.“O podcast é usado para divulgação das pesquisas acadêmicas. Achei muito interessante. Pensei em trazer o podcast para a sala de aula, para os alunos participarem de uma atividade diferente e conseguirem compartilhar com os colegas a visão de um determinado conteúdo, sem ter o professor como a pessoa central. Os alunos acabam desenvolvendo seu protagonismo nas atividades”, explicou Jéssica.O "podcast" é um arquivo digital de áudio transmitido pela internet. O conteúdo é variado e normalmente tem o propósito de transmitir informação. Em outras palavras, "o podcast" é um programa de rádio que as pessoas podem escolher a hora e o assunto para escutar.Segundo a estudante da Etec (Escola Técnica Estadual) de Fernandópolis Tamires de Paula Carvalho, a ideia da professora Jéssica foi muito bem recebida pelos alunos, principalmente porque modificou a rotina.“Instiga nossa imaginação, porque vamos atrás do conteúdo para fazer o trabalho, o que quebra um pouco da aula expositiva, normalmente feita entre aluno e professor”, disse Tamires.Para produzirem os ‘podcasts’, os alunos pesquisam sobre o tema, escrevem, preparam um roteiro e editam o áudio para colocar na rede.“Foi muito diferente, porque precisávamos trabalhar dinâmicas. Foi uma alternativa muito legal da nossa professora. A gente fez uma ligação e resolveu abusar de nossas criatividades”, afirmou o estudante Mateus Dias Zaneli.*Com informações do G1