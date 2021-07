Cena foi registrada na rua Siqueira Campos, em Birigui. Imagens foram compartilhadas por diversas páginas e conquistou milhares de curtidas e compartilhamentos

publicado em 10/07/2021

Trabalhadores fizeram passinhos e divertiram pessoas em Birigui — Foto: Arquivo Pessoal

Dois funcionários de uma empresa de telecomunicação viralizaram nas redes sociais depois que foram flagrados dançando ao som de "pisadinha", ritmo derivado do forró, em Birigui, interior de São Paulo.Em um dos vídeos, é possível ver que um dos funcionários fez passinhos sozinho. Diversas pessoas filmaram e se divertiram com a cena. Já em outra gravação, o colega de trabalho apareceu, e os dois dançaram juntos, esbanjando "malemolência".Diego Raval Ribeiro, proprietário de uma das lojas que aparecem nas imagens, diz que presenciou a animação dos dois funcionários. A cena foi registrada por volta das 17h da última quinta-feira (8), na Rua Siqueira Campos.“Eles estavam passando uma fiação, trabalhando em uma rede de internet ou telefone. Eles começaram a dançar somente no final do expediente. Foi espontâneo. Deu para perceber que é algo que os funcionários gostam muito de fazer. Diria que foi bem inédito. Eles pararam o quarteirão”, disse.Diego Raval Ribeiro também afirma que a atitude dos homens chamou a atenção e fez diversas pessoas se divertirem, algo extremamente importante, principalmente em meio a uma pandemia.“Eles conseguiram parar tudo. O quarteirão inteiro ficou olhando. Muitas pessoas fizeram questão de filmar. Te garanto que todos se divertiram. Tinham muitas pessoas do outro lado da rua também. Eu recebi os vídeos de diversas pessoas que viram a fachada da loja. Sabia que os trabalhadores iriam viralizar”, afirmou.Internautas que não presenciaram a cena, mas assistiram às imagens nas redes sociais também fizeram comentários elogiando a atitude dos funcionários."Arrasou. É disso que o mundo precisa. Mesmo com todos os problemas, se divertindo enquanto trabalha. Adorei. Por mais pessoas assim", escreveu uma mulher.*G1.com