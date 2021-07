Casal veio passar uma semana no interior para proporcionar mais contato com a natureza ao filho, sobrinha e também ao cachorro

publicado em 16/07/2021

O Eco Resort Foz do Marinheiro foi o escolhido por uma família da Zona Sul de São Paulo para todos passarem uma semana (Foto: Divulgação/Foz do Marinheiro)

Quem está acostumado com a cidade grande, quando está de férias, procura por um local que possa levar a família para descansar e se divertir. O Eco Resort Foz do Marinheiro foi o escolhido por uma família da Zona Sul de São Paulo para todos passarem uma semana.Ao pesquisar no Instagram por hotéis e pousadas, o Foz do Marinheiro apareceu nas buscas e encantou o bancário Adriano Santos Amorim, de 45 anos. “Quando apareceu para mim: Foz do Marinheiro, eu já fui ver as fotos, os vídeos, entrei no Youtube e fiquei encantado. Daí, quando entrei em contato no WhatsApp me encantei mais ainda com atendimento, a simpatia do setor de vendas foi essencial para nossa decisão”, contou.A esposa de Adriano também bancária, Betânia Marques Amorim, 44 anos, está em serviço, o famoso farm-office, enquanto o marido de férias, cuida do filho Davi Marques Amorim, 8 anos, da sobrinha Lorena Amorim Cardoso, 8 anos e do pet, o simpático cachorro Oreo, de 10 meses. “Já estamos no quarto dia, e trabalhar aqui é ótimo. Tenho um ambiente muito bom, a internet funciona muito bem, todo mundo também tem me ajudado na logística com tomada e tudo mais, super recomendo”, disse a bancária.Ela também conta como foi o processo até chegar no Hotel. “Em São Paulo, apesar de termos muitas opções de cultura, mesmo com a Pandemia, sempre buscamos proporcionar ao Davi experiências diferentes. A proposta do Foz foi incrível pois ele nunca tinha pescado, ele tirou leite de uma vaca e tomou. Ele tem tido vivências que ele nunca teria em outros locais que já visitamos”, disse.Adriano relatou também sobre vir de carro de São Paulo a Cardoso. “A princípio, a distância de uma viagem de seis horas nos deixou com receio. Mas, tudo foi compensado. No final, a viagem foi muito tranquila, as pistas de lá para cá são muito seguras, bem sinalizadas, isso facilitou bastante. E quando chegamos aqui, todos que nos acolheram, nos proporcionaram um ambiente de família, e isso está sendo muito gostoso”.E todos os setores do Hotel foram elogiados pelo casal. “Desde a recepção, cozinha, limpeza, o pessoal da recreação, vemos o cuidado e carinho que eles têm com as crianças. Aqui é tudo muito limpo e organizado, apesar de estarmos em uma fazenda, todas instalações são próximas. Isso sem contar a comida, ter um chef é sensacional, cada dia uma coisa nova e mais deliciosa que a outra, o tempero dele transforma um prato simples em algo maravilhoso. O Melques é muito acessível, conversou com a gente, é muito bacana conhecer um chef de um Eco Resort”, relatam.E claro, que o pet da família também foi uma das considerações em vir para o Foz do Marinheiro, por ser um Hotel Petfriendly. “O que me encantou também é o Eco Resort receber os animais, e o carinho que todos funcionários têm com o Oreo é incrível. Quando chegamos, no quarto tinha um brinquedinho, um ossinho, esses mimos nos deixaram muito felizes, pois ele é da família”, disse Adriano.Para finalizar, o bancário também elogiou todos os cuidados do Hotel com a saúde dos hóspedes e colaboradores. “Neste momento de Pandemia vimos todos os protocolos sendo seguidos, como os tios da recreação, uma pessoa passou, antes da próxima eles higienizam. No restaurante, todo mundo de máscara, com as luvas, isso nos surpreendeu positivamente”.Eco Resort Foz do MarinheiroCardoso | São PauloInformações e reservas: (17) 3466-6133Instagram: @fozdomarinheiroSite: www.fozdomarinheiro.com.br