As pessoas dessa faixa etária devem agendar o atendimento com antecedência pelo site da Prefeitura de Valentim Gentil

publicado em 16/07/2021

As aplicações acontecerão no Centro de Vacinação estruturado pela Pasta em anexo a Unidade de Saúde do Jardim Ypê (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Valentim Gentil inicia nesta sexta-feira (16) a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas de 30 anos. Todos que fazem parte dessa faixa etária, porém, devem realizar um agendamento pelopara tomar a primeira dose do imunizante.De acordo com a Secretaria de Saúde, as aplicações acontecerão no Centro de Vacinação estruturado pela Pasta em anexo a Unidade de Saúde do Jardim Ypê, das 10h às 18h.