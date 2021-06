Medidas de restrição foram debatidas com prefeitos da região e devem ser adotadas também por outras cidades

publicado em 15/06/2021

Medidas foram debatidas em uma reunião com prefeitos da região (Foto: Prefeitura de Rio Preto)

Franclin Duarte

Rio Preto irá adotar, a partir de quinta-feira (17), uma espécie de "lockdown”, entre as 18h e as 6h. A medida, que visa a contenção do avanço do coronavírus na principal cidade da região, foi anunciada pelo prefeito, Edinho Araújo (MDB), após uma reunião com prefeitos de outros municípios da região.

Segundo Edinho, o decreto com as novas restrições deve vigorar até o dia 1º de julho.

"O quadro é difícil. Não é aqui, mas em todo o Brasil, na região inteira. Estamos refletindo e vamos tomar algumas decisões para vigorar a partir de quinta-feira. É um tema que não é matemático. Comporta toda e qualquer interpretação. Agora, precisa ser feito alguma coisa. A minha preocupação é com a eficácia do resultado. A grande verdade é que não tem mais a criação de leito como solução, porque não tem recursos humanos. Este é o quadro que estamos vivendo em toda a região", disse Edinho.