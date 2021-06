Em reunião nesta semana, a Prefeitura de Valentim Gentil firmou junto à Santa Casa um termo de fomento e irá destinar ao hospital R$ 60 mil para o combate à Covid-19

publicado em 04/06/2021

Prefeitura de Valentim Gentil destina R$ 60 mil para a Santa Casa de Votuporanga no enfrentamento contra a Covid-19 (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm reunião nesta semana, a Prefeitura de Valentim Gentil firmou junto à Santa Casa de Votuporanga um termo de fomento no qual o município irá destinar ao hospital R$ 60 mil. Estiveram presentes o prefeito Adilson Segura, a secretária de saúde Elaine Teixeira e a diretora de saúde Rosana Segura, na assinatura do termo.Isso porque a Santa Casa é referência no atendimento para as cidades da região, incluindo Valentim Gentil. De acordo com o termo, os recursos serão destinados especificamente para o atendimento de pacientes com Covid-19 hospitalizados em ala quanto em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).O prefeito Adilson Segura, que esteve em Votuporanga, agradeceu a recepção do provedor, Luiz Fernando Goés Lievana, em nome diretoria, corpo clínico e todos os funcionários do hospital.“Minha gratidão eterna, Torrinha, pela Santa Casa de Votuporanga, por você que é nosso grande companheiro e em seu nome quero cumprimentar toda a diretoria da Santa Casa, todo o corpo de servidores, enfermeiros e médicos. Além de todas as pessoas que contribuem pelo bem e pela vida, nós vivemos um momento hoje de muita dificuldade, mas tenho fé em Deus que um dia Valentim poderá ajudar muito mais a Santa Casa de Votuporanga”, disse o prefeito.