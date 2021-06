Segundo a Polícia Militar, termômetros marcavam 12ºC na madrugada desta segunda-feira (14), quando criança foi localizada

publicado em 14/06/2021

Ele estava descalço e vestia bermuda e camiseta enquanto os termômetros da cidade marcavam 12ºC (Foto: Divulgação)

Um menino de 4 anos foi encontrado abandonado na rua Fabiano Fani de Nicola, em Birigui, na madrugada desta segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar, ele estava descalço e vestia bermuda e camiseta enquanto os termômetros da cidade marcavam 12ºC.De acordo com as informações obtidas no boletim de ocorrência, ele foi encontrado na frente da casa de uma mulher que saía para trabalhar.Ela acionou a Polícia Militar e os policiais localizaram a casa do menino, mas ninguém os atendeu. A criança foi levada ao Plantão Policial, o Conselho Tutelar foi acionado e ela foi encaminhada à Casa Abrigo de Birigui.Durante a apresentação da ocorrência, a mãe do menino acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) e informou que estava na casa da mãe dela e havia perdido o filho.Até o final da manhã desta segunda-feira, o menino continuava na Casa Abrigo. O caso foi registrado como abandono de incapaz.*Com informações G1