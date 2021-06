Decreto também proibiu o consumo de bebidas alcóolicas em locais públicos e estabelecimentos comerciais

publicado em 10/06/2021

Moradores de Ouroeste que forem flagrados em churrasco serão multados em R$ 2,5 mil (Foto: Wikemedia)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Ouroeste baixou um decreto nesta quarta-feira (9) com novas restrições para tentar conter o avanço da Covid-19. Até o próximo dia 27, os moradores da cidade, que fica a 71km de Votuporanga, estão proibidos de realizar festividades, confraternizações e churrascos, sob pena de multa de R$ 2,5 mil, que pode ser dobrada em caso de reincidência.

O novo decreto proíbe ainda o consumo de bebidas alcóolicas em locais públicos e estabelecimentos comerciais sendo permitida, “por ora”, apenas a venda do produto. Bares também estão proibidos de atender presencialmente.

As atividades esportivas praticadas em grupos coletivos, em locais públicos ou particulares também estão suspensas, assim como continua vedada a aglomeração de pessoas em praças, esquinas, bem como o aluguel de chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização de eventos, festas e recepções.

Além das restrições, a publicação suspende as aulas presenciais nas escolas municipais, estaduais e também particulares, assim como proíbe a circulação de pessoas nas ruas entre as 20h e as 5h, sob pena de multa de R$ 500. As exceções são apenas para estudantes ou em caso de deslocamentos para o trabalho.