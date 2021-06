Um senhor de 76 anos, morador de Cardoso, morreu no local após colidir em uma carreta e depois em um carro

publicado em 25/06/2021

O senhor Mamoro Takayama, de 76 anos, morreu no local após colidir contra um caminhão bitrem e um Ford/Fiesta (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm idoso de 76 anos morreu na manhã desta sexta-feira (25) após colidir com um caminhão bitrem e um carro, na rodovia Péricles Belini. O senhor Mamoro Takayama, morador da Estância Beira Rio, em Cardoso, faleceu no local. O caso é investigado pela Polícia Civil, após o motorista do caminhão ser autuado por embriaguez ao volante.De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi registrado como uma colisão traseira, seguida de uma batida na transversal. Isso porque Mamoro, que conduzia um VW/Saveiro, no sentido Cardoso a Votuporanga, atingiu a traseira de um caminhão bitrem que seguia na mesma direção, em seguida ele perdeu o controle e seu carro rodou na rodovia. Nesse instante um Ford/Fiesta, que seguia sentido Votuporanga a Cardoso, no km 140 da rodovia, também acertou o veículo do idoso.O acidente movimentou equipes de resgate, da Polícia Militar e Rodoviária. A vítima morreu no local e foi encaminhado para Votuporanga. Sem parentescos na região, ele não terá velório e será cremado no sábado (26). Os motoristas do caminhão e do Fiesta não tiveram ferimentos, segundo informou a polícia.O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de polícia de Álvares Florence, que agora continua a investigação após o motorista do caminhão ser autuado por embriaguez. Ele foi levado para a delegacia, pagou fiança e foi liberado. A policia disse ainda à reportagem que o motorista do Ford/Fiesta, com placas de Votuporanga, também foi autuado por não ter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).