Adarci de Fátima de Paula Ferreira, de 62 anos, e sua filha Luciana Aparecida Ferreira, de 37 anos, faleceram vítimas da Covid-19

publicado em 17/05/2021

Família de Cosmorama perdeu mãe e filha para a Covid-19 em menos de 24h; município teve 31 óbitos desde o início da pandemia (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCosmorama registrou nas últimas 24h os falecimentos de Adarci de Fátima de Paula Ferreira, de 62 anos, e Luciana Aparecida Ferreira, de 37 anos. Mãe e filha que perderam suas vidas para as complicações causadas para a Covid-19.Dona Adarci, como era conhecida, faleceu no domingo (16). Ela era moradora do bairro Vila Honório e pôde ter velório, pois já tinha passado o período de contágio da doença, e seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (17), às 9h, no Cemitério Municipal de Cosmorama.Ela deixa o esposo Laudino, que, segundo sua família, também foi diagnosticado com a doença e segue hospitalizado. Ela deixa os filhos Luciana (em memória) e Lucilene, netos, além dos demais familiares e amigos no município.Sua filha, Luciana, também não resistiu às complicações e veio a óbito nesta segunda-feira (17). Carinhosamente conhecida como “Lu”,ela era servidora da Prefeitura de Cosmorama e deixa as filhas Lorena e Laisa, além dos seus familiares e os amigos.Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (17), às 18h, no Cemitério Municipal de Cosmorama.De acordo com a última atualização do boletim epidemiológico, Cosmorama tinha registrado 31 óbitos e 751casos confirmados desde o início da pandemia, dos quais 700 foram curados.Ainda segundo o informe,seis cosmoramenses estão hospitalizados e outros 14 estão em monitoramento domiciliar. O município tem ainda tem 22 casos aguardando o resultado dos testes.