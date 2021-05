Prefeito Adilson Segura (PSDB) agradeceu o apoio do presidente da Alesp, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB)

O prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura, agradeceu ao deputado estadual, Carlão Pignatari, pela conquista (Foto: Assessoria)

A semana foi de boas notícias para Valentim Gentil. A Prefeitura recebeu a informação que a vicinal NV20, que passa pela Igreja do Viradouro e VLG-353, e liga o município ao Parque Eco turístico, a conhecida Prainha, será recuperada.A notícia foi divulgada nas redes sociais do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), após pedido dele ao governo do Estado.O prefeito Adilson Segura (PSDB) agradeceu o apoio do presidente. "Carlão é um grande amigo de Valentim Gentil e mostra mais uma vez seu compromisso com o desenvolvimento da nossa região. Esse recapeamento será essencial para melhorar o tráfego no local e o escoamento agrícola", falou Adilson.