Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria de Educação, entregou kits de alimentação escolar para 1.355 alunos da rede pública municipal

publicado em 03/05/2021

Entre os alimentos para os alunos estão arroz, feijão macarrão e bolacha(kit mensal) e carnes, ovos, legumes e verduras (kit quinzenal) (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brCerca de 20 toneladas de alimentos foram entregues neste ano pela Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria de Educação, em kits de alimentação escolar para 1.355 alunos da rede pública municipal.A Administração distribui os kits dividindo-os em dois: mensal e quinzenal. Entre os alimentos estão arroz, feijão, óleo, macarrão e bolacha waffer (que compõem o kit mensal) e carne suína e de frango, ovos, além de legumes e verduras (que compõem o kit quinzenal de alimentação).Segundo a Pasta, todos os produtos oferecidos nos kits fazem parte do cardápio escolar dos alunos. Além do repasse do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o município investe cerca de R$60 mil por mês para garantir a qualidade dos mantimentos.O prefeito Adilson Segura (PSDB) ressalta a importância desta iniciativa neste momento tão delicado. “É um momento difícil para muitas famílias e a Prefeitura tem trabalhado, com responsabilidade e transparência, para que o alimento chegue às mesas de nossas crianças com qualidade e suprindo também todos os nutrientes necessários para as crianças se desenvolverem”, disse.A entrega do kit de alimentação escolar teve início em 2020, quando as aulas presenciais foram suspensas devido a pandemia da Covid-19. Até o momento, cerca de 140 toneladas de alimentos foram entregues, sendo 120 toneladas só no ano passado.“Agradecemos ainda o empenho de toda equipe da Secretaria de Educação em realizar este projeto com competência e carinho para com todas as crianças. É triste ver as escolas fechadas, sem os nossos alunos presenciais, mas temos fé que todo vai passar. Enquanto isso, vamos seguir cuidando de nossas crianças”, disse o prefeito.