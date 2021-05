Segundo a Polícia Civil, Instituto Médico Legal (IML) constatou que morte da vítima foi natural e corpo estava em estado de decomposição

publicado em 05/05/2021

A morte de Osvaldo Ribeiro foi natural (Foto: Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil descartou a suspeita homicídio no caso da vítima encontrada morta em uma mata no bairro Jardim das Oliveiras, em São José do Rio Preto, na segunda-feira (3).De acordo com a Polícia Civil, o IML (Instituto Médico Legal) constatou que a morte de Osvaldo Ribeiro foi natural.Um boletim de ocorrência foi registrado depois que o corpo foi encontrado no local. No histórico constava que a vítima apresentava sinais de violência, queimaduras no corpo, sem os pés e sem parte de um dos braços.Contudo, ainda segundo a polícia, o corpo estava em estado de decomposição. Por isso, o corpo escureceu e os membros não estavam intactos.De acordo com o B.O., ao lado do corpo estavam uma bermuda, um cinto, uma camiseta rasgada, um isqueiro e o RG de Osvaldo Ribeiro, que estava desaparecido desde o dia 12 de abril.O caso foi registrado e é investigado pela Polícia Civil.*Com informações G1