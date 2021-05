Eles foram flagrados com porções e dinheiro da venda de drogas na cidade

publicado em 05/05/2021

Polícia Civil prende três traficantes associados ao tráfico de drogas em Valentim Gentil (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma equipe de policiais civis da delegacia de Valentim Gentil prendeu três traficantes associados para a venda de drogas no município, ontem. Eles foram flagrados com porções e dinheiro da venda de drogas na cidade.De acordo com a ocorrência policial, M.C.B. e sua esposa L.R.L., com o auxílio de R.J.S., estavam associados para a traficância na cidade. As informações apontam que o casal fazia o manuseio da droga com a embalagem, enquanto o outro associado fazia a venda do entorpecente.Na abordagem, foi encontrada grande quantidade em dinheiro, balança de precisão e seis porções de drogas, que pesaram 48g, além de todos os instrumentos de manuseio. Os três foram presos em flagrante e encaminhados para o Plantão Policial de Votuporanga, onde foram indiciados por tráfico e associação ao tráfico de drogas e ficaram à disposição da Justiça.