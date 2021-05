História do Grupo HB começa no ano de 1990, em Mirassol, com apenas seis máquinas; hoje em dia, o Grupo é um conglomerado empresarial

publicado em 07/05/2021

Hoje em dia, os produtos do Grupo HB abastecem mais de três mil lojas revendedoras, espalhadas por todo o Brasil (Foto: Divulgação)

O ano de 2021 está sendo marcado por uma série de mudanças para a então Metalúrgica HB. Recentemente, a empresa se transformou no Grupo HB e implantou um novo posicionamento de mercado, resultado de uma história que vem sendo construída há mais de três décadas.Quem acompanha de perto todas as mudanças é o sócio fundador, João Carlos da Horta. O empresário evidencia a nova fase da empresa, que tem ganhado destaque como líder em confiança no segmento.“Para trabalharmos com mais inovação e eficácia, aumentamos nossa capacidade de produção nos últimos anos, investimos em profissionais especializados e em equipamentos de última geração, como é o caso da solda robotizada, utilizada na produção de janelas. Hoje, somos a única empresa do segmento a empregar esse tipo de tecnologia”, disse o sócio fundador.A trajetória para alcançar o posto de referência teve início em 1990, com o fundador, que não mediu esforços para que a empresa familiar crescesse até se transformar no que é hoje: um grupo empresarial.“Começamos trabalhando entre familiares e com apenas seis máquinas em operação, em Mirassol, cidade que abrigou a nossa primeira sede. Três anos depois, em 1993, começamos a crescer ainda mais, época que a então ‘Metalúrgica’ foi transferida para Sebastianópolis e permanece até os dias atuais”, contou João Carlos da Horta.De acordo ele, para chegar nesta nova fase de expansão, a empresa sempre foi conduzida com seriedade. “Todas essas transformações vieram para consolidar o nosso reconhecimento no mercado, fruto de muito trabalho, transparência e dedicação”, afirmou.Após as reestruturações, o Grupo HB passou a atuar em três frentes principais: Portas e Janelas; Cozinhas e Gabinetes; e Alumínio.Em toda sua dimensão, a empresa possui um moderno complexo fabril, com 12 mil m2 de extensão. São galpões que abrigam máquinas e equipamentos de última geração e entregam mais de 300 mil peças produzidas anualmente.Para somar à sua história, o Grupo HB conta com o apoio de um time de profissionais especializados, que contribuem diretamente para que todos esses processos sejam executados com a mais alta eficiência e levando o nome do Grupo a todo o território nacional.Atualmente, o Grupo tem figurado como destaque nacional na fabricação de móveis e esquadrias de aço e alumínio. A empresa é uma das responsáveis por movimentar a economia da região, com investimentos, geração de empregos e uma alta escala de produção.Hoje em dia, os produtos do Grupo HB abastecem mais de três mil lojas revendedoras, espalhadas por todo o Brasil.No, é possível conhecer todas as linhas de produtos do Grupo.