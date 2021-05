Animal não ficou ferido e foi solto na natureza, segundo os bombeiros

publicado em 05/05/2021

Lobo-guará foi resgatado pelos bombeiros em Jales (Foto: Arquivo Pessoal)

Um lobo-guará foi resgatado de dentro de uma casa do bairro Jardim Monterey, em Jales, nesta terça-feira (4).Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal andava na rua quando entrou no imóvel.Os bombeiros foram acionados e resgataram o animal sem ferimentos. Em seguida, ele foi encaminhado à Polícia Militar Ambiental, que realizou a soltura do lobo-guará na natureza.*Com informações G1.com