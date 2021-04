De acordo com a Polícia Federal, mais de mil caixas de essência de narguilé foram encontradas escondidas em dois carros diferentes, entre os municípios de São Francisco e Jales

publicado em 29/04/2021

Caixas de essência de narguilé foram apreendidas em rodovia (Foto: Arquivo pessoal)

Três pessoas foram presas ao serem flagradas transportando mercadorias importadas ilegalmente do Paraguai, na Rodovia Doutor Euphly Jalles, entre os municípios de São Francisco e Jales, na quarta-feira (28).De acordo com a Polícia Federal, que realizou a prisão com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, mais de mil caixas de essência de narguilé foram encontradas escondidas em dois carros diferentes.Depois de o flagrante ser feito, equipes da Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um dos presos. Drogas e munições foram apreendidas dentro do imóvel.Ainda segundo a Polícia Federal, os três foram levados para delegacias de Jales, onde receberam voz de prisão em flagrante. As mercadorias, as drogas e as munições foram apreendidas.*Com informações do G1