Hospital de Campanha não será instalado porque a secretaria optou pela expansão de leitos em outras unidades da região

publicado em 10/04/2021

Foi cancelada a instalação do Hospital de Campanha de Fernandópolis (SP), anunciada pelo Governo Estadual, para o tratamento de pacientes com a Covid-19.De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital de Campanha não será instalado, porque a secretaria optou pela expansão de leitos em outras unidades.Em nota, disse que o Hospital de Base de São José do Rio Preto teve a ampliação de mais 20 leitos de UTI, além de outros 10 leitos na região de Jaci e 15 ao Hospital Emílio Carlos, em Catanduva, exclusivos para o tratamento de pacientes diagnosticados com a doença.Um segundo Hospital de Campanha anunciado pelo Governo Estadual foi o de Andradina (SP), que foi instalado no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e está com quatro leitos de enfermaria em funcionamento.No total, foram anunciados 10 leitos de UTI e outros 10 de enfermaria no local. Sobre o funcionamento de parte dos leitos, a Secretaria de Estado da Saúde disse que o hospital está em ativação gradativa.*G1.com