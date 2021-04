O bebê faleceu na última terça-feira (31), mas hospital foi proibido pela família de comentar o caso

publicado em 02/04/2021

Um bebê recém-nascido de oito dias morreu depois de ser infectado pela Covid-19, em Rio Preto. O óbito ocorreu na última terça-feira (31) e foi confirmado nesta quinta-feira (1) pelo HCM (Hospital da Criança de Maternidade) de Rio Preto.Apesar da confirmação, a assessoria de imprensa do hospital disse que o HCM não tem autorização dos pais da criança para comentar o caso.Em 2020, de acordo com Painel de Excesso de Mortalidade do Brasil, divulgado pela organização de saúde Vital Strategies, ao menos 899 bebês morreram de Covid-19 no País.Como bebês não são grupo de risco da doença, especialistas acreditam que a falta de protocolos de atendimento para grávidas e recém-nascidos e fragilidades do sistema de saúde explicam a elevada quantidade de óbitos no ano passado.*SBT Interior