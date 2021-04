Equipe visitará o local na próxima segunda-feira (05)

publicado em 02/04/2021

Terreno está localizado próximo ao estádio Cláudio Rodante (Foto: Reprodução/OExtra.Net)

Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente visitará na próxima segunda-feira, 05, um terreno localizado na esquina da Avenida Rosalvo Aderaldo com a rua Moacir Ribeiro, próximo ao estádio Cláudio Rodante, para analisar se houveram irregularidades no procedimento de corte das árvores do terreno.De acordo com nota oficial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, “foi emitida autorização para a supressão de algumas árvores para que o proprietário realizasse uma obra em seu terreno particular”. O proprietário pode ser multado caso seja apurado que foram extraídas árvores além das que foram autorizadas.Em alguns grupos de whatsapp, circula a informação falsa de que a própria prefeitura teria realizado o corte das árvores. De acordo com a assessoria, o município não realiza corte de árvores em terrenos particulares, essa responsabilidade é do proprietário, mediante autorização devida.*OExtra.Net