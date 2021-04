Neste mês, a cidade também comemora 72 anos da sua emancipação político-administrativa

publicado em 10/04/2021

Prefeitura de Álvares Florence divulga balanço e apontamentos dos 100 dias de governoo (Foto: A Cidade)

Neste mês de abril, a Administração Municipal de Álvares Florence completa os 100 primeiros dias de governo. Além disso, o município comemora o aniversário de 72 anos.O cenário vivido por todos é desolador, por conta da pandemia. Por isso, o foco da Prefeitura é cuidar das pessoas. Apesar da vontade de comemorar as conquistas, a prioridade é com a saúde e bem-estar de todos, principalmente em respeito de amigos, familiares ou conhecidos que perderam a luta contra o inimigo invisível.“A força que nos uniu e nos fez chegar até aqui está mais forte do que nunca e, em favor de todos, continuaremos vencendo os desafios e buscando o melhor para a nossa população”, disse a Administração.Os investimentos na saúde foram fundamentais para esta fase. A cidade contou com a contratação de profssionais capacitados, criou-se o Plantão 24 horas, a reestruturação no Centro de Saúde e a criação do setor de Vigilância Ambiental e Endemias na Boa Vista dos Andradas.Na educação municipal, foi investido na compra de material pedagógico, estrutura das escolas, melhorias para professores e alunos, para garantir segurança e aprendizado de qualidade. Além disso, as atividades de responsabilidade social se tornaram ainda mais necessárias durante a pandemia.Na área urbana, em todo o período, as obras estiveram a todo o vapor em Álvares Florence e Boa Vista dos Andradas e na rural foram feitas melhorias nas estradas e pontes e, ainda, atenderam diferentes necessidades de produtores locais.Neste período, a Prefeitura também revitalizou 80% de sua frota e para realizar todas essas obras, além de adquirir equipamentos para execução de obras futuras.