Barco com nove pessoas afundou e duas delas não conseguiram se salvar

publicado em 22/04/2021

Vítimas foram localizadas já sem vida após naufrágio (Foto: Polícia Ambiental)

Franclin Duarte

A Polícia Militar Ambiental encontrou na manhã desta quinta-feira (22) os corpos das duas pessoas que ainda estavam desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação, na noite de terça-feira (20), em Indiaporã. No barco estavam nove pessoas e sete conseguiram se salvar.

De acordo com a ocorrência, os corpos das vítimas foram encontrados pela equipe da Polícia Ambiental nas imediações da Ilha do Picó. A Polícia Civil de Indiaporã foi acionada para as demais providências pertinentes.