Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, estavam na aeronave um instrutor e um aluno; pouso teria sido feito após falhas no motor

publicado em 28/04/2021

Pouso ocorreu depois que o monomotor do Aeroclube de Fernandópolis, utilizado em instruções de voo, teria apresentado falhas no motor (Foto: Reprodução/G1)

Uma aeronave fez um pouso de emergência na altura do quilômetro 561 da Rodovia Percy Waldir Semeguini (SP-543), em Fernandópolis, na manhã desta quarta-feira (28).Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o pouso de emergência ocorreu depois que o monomotor do Aeroclube de Fernandópolis, utilizado em instruções de voo, teria apresentado falhas no motor.Ainda de acordo com a polícia, a aeronave pousou no gramado às margens da rodovia. Estavam no monomotor um instrutor, que pilotava o avião, e um aluno.Ninguém ficou ferido e o trânsito não precisou ser interditado. O caso foi informado aos órgãos de aviação nacional.*Com informações do G1