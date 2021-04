Ação solidária foi idealizada por um grupo de amigos e abraçada por todas as entidades e clubes sociais da cidade

publicado em 17/04/2021

Live arrecadou recursos para a Santa Casa de Cardoso (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma live realizada no último dia 10 resultou na arrecadação de mais R$ 120 mil em doações para Santa Casa de Cardoso. A ação, denominada de “Modão Solidário”, foi idealizada por um grupo de amigos e abraçada por toda a cidade, por meio das entidades e clubes sociais, contando ainda com o apoio da Cidade FM 88.5 de Cardoso.A iniciativa surgiu diante das dificuldades do hospital para o enfrentamento da pandemia. Com um único respirador e encontrando problemas para a aquisição de cilindros de oxigênio e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), a sociedade de mobilizou para colaborar.“Todo mundo se uniu para ajudar a Santa Casa de Cardoso. Decidimos fazer uma live e com isso conseguimos, dentro de 15 dias, várias prendas para leilão e Cardoso é uma cidade bem solidária e unida, então quem não tinha muito fazia o seu depósito de R$ 5, R$ 10, R$ 20, os fazendeiros que sempre ajudaram nos leilões também doaram gado, tinha também kits para churrasco, camisas de times e foi um sucesso”, destacou Mizael Malachias, um dos organizadores.A live contou com a apresentação da dupla Flávio & Rodrigo, Alexandre Viola e de Lucas Viola. Os artistas doaram seus caches também em prol da causa, reduzindo assim os custos da apresentação que não passaram, conforme o balancete, de R$ 1,8 mil, mesmo com toda a estrutura que foi necessária.Foram mais de cinco horas de duração, com transmissão ao vivo pela Cidade FM 88.5, resultando na arrecadação de R$ 69,7 mil com doações por meio da conta bancária/Pix, e R$ 42,5 mil com o leilão de gado/prendas.Além da arrecadação com a ação solidária, a Câmara Municipal e a Prefeitura de Cardoso doaram um respirador cada e, com isso, a Santa Casa contará agora com três respiradores para o atendimento de paciente com Covid-19.