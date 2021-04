O crime aconteceu por volta das 22h desta quinta-feira, 29, no bairro Dom Lafayete, em Rio Preto

publicado em 30/04/2021

Homem foi esfaqueado em várias partes do corpo e agonizava (Imagem: A Cidade)

Um ladrão foi internado no Hospital de Base de Rio Preto após ser esfaqueado pelas vítimas durante um assalto frustrado a uma lanchonete da zona norte de Rio Preto.Aos policiais que fazem a escolta dele no HB, o homem de 34 anos revelou que deu “graças a Deus” quando a Polícia Militar chegou ao endereço da ocorrência. Ele foi esfaqueado em várias partes do corpo e agonizava. O crime aconteceu por volta das 22h desta quinta-feira, 29, no bairro Dom Lafayete.Quatro bandidos, um deles armado com uma espingarda, renderam uma cliente que estava na calçada e a obrigaram a entrar na lanchonete. Somente o criminoso armado entrou com ela, enquanto os comparsas permaneceram do lado de fora.Apontando a arma para a cabeça do comerciante, o ladrão exigiu a chave do carro. A esposa da vítima, que estava nos fundos da lanchonete, telefonou para a PM e o criminoso percebeu.Ele foi em direção à mulher e o comerciante, com medo de que ela fosse baleada, atacou o ladrão com uma faca. Os dois entraram em luta e o criminoso também conseguiu ferir o comerciante com a mesma faca. Porém, com a ajuda da esposa, o homem tomou a faca de volta e voltou a ferir o bandido.Logo uma viatura chegou à lanchonete e, ao entrar no estabelecimento, os policiais se depararam com o ladrão agonizando.O casal de comerciantes e o criminoso foram socorridos e medicados, mas o criminoso precisou ser transferido para o Hospital de Base e permanece sob escolta policial.A espingarda que ele portava era de chumbinho.Os três comparsas que participaram da ação não foram identificados. O ladrão que agradeceu a pronta resposta da polícia registra três processos criminais por furto qualificado, um por roubo majorado e um por violência doméstica.Quando receber alta médica, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória.O caso foi registrado apenas como roubo. Como os comerciantes também foram feridos, o delegado Adriano Pitoscia não vislumbrou excesso por parte das vítimas.*Com informações de CBN