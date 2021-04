Campanha de imunização contempla todas as unidades da empresa em Votuporanga e demais cidades

publicado em 26/04/2021

Campanha foi iniciada pela unidade de Rio Preto e será realizada em Votuporanga neste final de semana (Foto: Divulgação)

A vacinação é um direito fundamental social e necessária como controle de doenças graves. Cientes desta máxima e atentos na saúde e bem-estar dos seus funcionários, a Facchini S.A está realizando mais uma ação com os seus prestadores e, desta vez, é a Campanha de Vacinação Contra a Gripe.A Campanha iniciou no sábado (24) em Rio Preto. Cerca de mil colaboradores foram vacinados. No próximo sábado (1), serão 2 mil funcionários em Votuporanga (SP). A ação se estende às unidades de Mirassol e Cosmorama, prometendo imunizar mais funcionários contra a gripe.“Enquanto não temos vacinas contra à Covid-19 disponíveis para empresas, a ideia é fazer a nossa parte, doando vacinas contra a gripe para todos os funcionários da Facchini", afirma Marcelo Facchini, diretor-executivo da fabricante de implementos rodoviários.Todos podem receber a dose da vacina, exceto:*Quem se vacinou contra a Covid-19 há menos de 21 dias.*Quem está com a vacina contra Covid-19 agendada para os próximos 21 dias.*Quem fez exame de Covid-19, deu positivo e está em período de infecção.*Quem está há 7 dias do período de isolamento.*Quem está em contato com pessoas que estão com suspeita de Covid-19.A Campanha de Vacinação Contra a Gripe é mais uma ação do bem que a empresa realizará para todos os colaboradores.